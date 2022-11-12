الناطق باسم القائد العام يعلن عن جزء من أسماء قتلى داعش في طوز خورماتو

2022/11/12 | 23:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، مساء السبت، عن جزء من أسماء قتلى داعش في طوز خورماتو.

وذكر رسول في بيان، عن :”جزء من اسماء من قتلى عصابات داعش الارهابية في العملية التي نفذها أبطال جهاز مكافحة الارهاب في قضاء طوز خورماتو وتحديداً منطقة بير احمد وهم كل من:

١- الإرهابي فراس شكر محمود العجيلي المُكنى ( ابو هند ) والذي كان يشغل منصب أمني ماتعرف بولاية صلاح الدين .

٢- اجود جاسم محمد صالح العجيلي المُكنى ( ابو سيف ) الاداري العام لما تعرف بولاية صلاح الدين .

٣- احمد علي حمود عياش الفلاح المُكنى ( ابو مسلم ) مسؤول المفارز الأمنية للعصابات الارهابية في قاطع طوز خورماتو

٤- يحيى عبد الرحمن محمد وليد البياتي ( عُنصر حماية في العصابات الإرهابيـة )

ونوه رسول، الى أن “الجهات المختصة تقوم الان بعملية التعرُف على باقي الإرهابيين من خلال جمع اشلاء الجثث وفحص الحمض النووي (DNA)”.

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