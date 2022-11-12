واشنطن بوست: بايدن لا يملك أدني فكرة عن المفاوضات الامريكية الإيرانية

2022/11/12 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة وصفت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية في تقرير أوردته في الثاني عشر من نوفمبر، المفاوضات بين الولايات المتحدة وايران بشان برنامجها النووي بانها "توفيت". وقالت الصحيفة عبر تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان "مسؤولين في البيت الأبيض تحدثوا لها مؤكدين "دخول المفاوضات مع طهران مرحلة الجمود الكلي"، مبينين ان "دعم ايران لروسيا خلال حربها ضد أوكرانيا واستمرار تدهور الأوضاع الداخلية الإيرانية عطل بشكل كلي من المفاوضات والجهود الدبلوماسية لاعادة العمل بالصفقة النووية التي الغتها الإدارة السابقة"، في إشارة الى قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخروج من الاتفاقية. الصحيفة بينت ان مختصين في الشأن الإيراني اكدوا لها أيضا "ياس طهران من الوصول الى اتفاقية مع الولايات المتحدة على الأقل في المستقبل القريب"، متابعة "ايران اتخذت قرارا محسوبا بإعادة العمل على تطوير برنامجها النووي من خلال الاستفادة من الأوضاع الحالية في أوروبا لتحسين علاقتها مع روسيا التي كانت من اشد الرافضين لاستمرار المساعي النووية لطهران". تقرير الواشنطن بين أيضا ان الأمم المتحدة أصدرت تقريرا في وقت سابق اكد ان طهران "رفعت" من مستويات عملها لتطوير اليورانيوم المخصب استعداد لتطوير سلاح نووي مستغلة غياب الرقابة الدولية او اتفاقية جديدة تحكم عملها، بحسب تعبيرها. الواشنطن بوست اختتمت تقريرها بالتأكيد على ان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "لا يملك ادنى فكرة" عن كيفية التعامل مع طهران بعد انهيار المفاوضات، مبينة ان مسؤوليه يتحدثون بشكل مستمر عن أهمية الدبلوماسية لحل الازمة، على الرغم من "انقطاع سبلها" حاليا.

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