2022/11/12 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بحدوث ما يعرف بـ"الدگة العشائرية" على منزل في منطقة الوشاش ببغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "مسلحين مجهولين فتحوا النار على منزل احد المواطنين أو ما يعرف بـ(الدگة العشائرية في منطقة الوشاش ببغداد".

وأضاف ان "الشرطة وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دگة عشائرية" في منطقة الوشاش ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دگة عشائرية" في منطقة الوشاش ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).