2022/11/13 | 00:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ومجلس الوزراء محمد شياع...

ظهرت المقالة السوداني ورئيس الجمهورية يؤكدان أهمية مكافحة الفساد وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار أولاً على المسلة.

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