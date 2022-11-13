الحزب الديمقراطي: الخلاف مع الاتحاد الوطني مستمر بسبب حقيبتي البيئة والإعمار

2022/11/13 | 00:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 12 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت 11/12/2022، أن الوفد الحكومي الكردي سيناقش...

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