استقبال مهاجرين.. 4 دول أوروبية توضح موقفها في بيان مشترك

2022/11/13 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بيانها الصادر السبت، أكدت كل من إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص مواقفها بأنها "لا يمكنها الاشتراك في فكرة أن دول الدخول الأول هي نقاط الهبوط الأوروبية الوحيدة الممكنة للمهاجرين غير الشرعيين".

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