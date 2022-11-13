بعد دعوة السوداني لأوبك.. خبير يحدد الحصة

2022/11/13 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير النفطي نبيل المرسومي، السبت، عن الحجم الانتاجي الذي يجب أن تصله حصة العراق ضمن اتفاق أوبك، وذلك على خلفية دعوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لأعضاء أوبك لإعادة النظر بحصة العراق الانتاجية.

وقال المرسومي في إيضاح ورد لـ(بغداد اليوم)، إن "حصة العراق الانتاجية في اوبك محسوبة على اساس مستوى انتاج العراق الفعلي عام 2018 والبالغة 4.651 مليون برميل فيما بلغت حصة السعودية وروسيا 11 مليون برميل يوميا لكل منهما".

وأوضح أنه "وفقا لمستويات سنة الاساس 2018 جرى تعديل الحصص الانتاجية بالزيادة والنقصان منذ عام 2019، وتبدو حصة العراق الانتاجية منخفضةً قياسا بحصص السعودية وروسيا خاصة وأن المعايير التي كانت معتمدة منذ عام 1987 في تحديد حصص دول اوبك كانت تقوم على عدد السكان في كل بلد، الاحتياطي المؤكد، الطاقة الانتاجية، معدل استخراج النفط من البئر، كلفة الاستخراج".

وأكد أنه "وفقا للمؤشرات السابقة يفترض ان ترتفع حصة العراق الانتاجية الى اعلى مما حدد له وقد تكون حصة العراق الانتاجية مع كردستان بمستوى 6 ملايين برميل الاقرب الى العدالة والتي يمكن ان تتيح للعراق امكانية تطوير طاقته الانتاجية الى هذا المستوى في السنوات القادمة، ولكي لا تصبح عضوية العراق في اوبك قيد كبير يحد من قدرة العراق المستقبلية على تطوير طاقته الانتاجية من النفط الخام".

ودعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم السبت أعضاء أوبك لإعادة النظر في حصة العراق وزيادتها.

وقال السوداني خلال لقائه عددا من المحللين السياسيين إن "العراق يجري نقاشاً مع أعضاء أوبك لإعادة النظر في حصته الإنتاجية وزيادتها"، مشيراً إلى أن "العراق بحاجة لزيادة إنتاجه من النفط لتحقيق المزيد من الإيرادات لإعادة إعمار الدولة".

وتبلغ الطاقة الانتاجية للعراق في الوقت الحالي مع انتاج اقليم كردستان اكثر من 4.5 مليون برميل يوميًا، وبرفعها الى 6 ملايين برميل يوميا يعني انها سترتفع بنسبة 33%.

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