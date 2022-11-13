2022/11/13 | 00:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصادم طائرتين خلال عرض عسكري في ولاية تكساس الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: D3v6kplA6lw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تصادم طائرتين خلال عرض عسكري في ولاية تكساس الأمريكية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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