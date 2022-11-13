لبنان يسلم العراق حفيد أخ صدام حسين

2022/11/13 | 00:47 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم العراق من لبنان مواطناً عراقياً يدعى عبدالله السبعاوي قدمته بغداد على أنه حفيد أخ غير شقيق للرئيس الراحل صدام حسين، متهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم "داعش" عام 2014، وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي، السبت 12 نوفمبر (تشرين الثاني).

وصرح المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية طالباً عدم كشف هويته، بأن عبدالله السبعاوي هو "حفيد الأخ غير الشقيق" للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مضيفاً أن التسليم جرى الجمعة.

وأضاف المصدر أنه "يعتبر أحد منفذي (مجزرة) سبايكر" التي شهدت إعدام تنظيم "داعش" لمئات العسكريين عام 2014.

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وبحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف السبعاوي المولود عام 1994 "في 11 يونيو (حزيران) 2022 بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق".

ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، رفضت عائلة عبدالله السبعاوي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث.

ومذبحة "سبايكر" هي واحدة من أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم "داعش".



ففي يونيو 2014، اختطف عناصر التنظيم بعد احتلالهم عدة مدن في شمال العراق، مئات من المجندين الشباب من قاعدة "سبايكر" شمال بغداد.

ثم أعدموهم واحداً تلو آخر، وقتلوا ما يصل إلى 1700 منهم، وألقيت بعض الجثث في نهر دجلة بينما دفن معظمها في مقابر جماعية.

وقضت محاكم عراقية بإعدام عشرات الأشخاص لتورطهم في هذه المجزرة، وقد نفذ الحكم فيهم.

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