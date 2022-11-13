تفاعلات ساعة المسلة.. سياسيون سنة: منفذو مشروع سقوط مناطقنا حصلوا على العفو الخاص

2022/11/13 | 00:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، السبت 11/12/2022.رئيس لجنة الخدمات...

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سياسيون سنة: منفذو مشروع سقوط مناطقنا حصلوا على العفو الخاص أولاً على المسلة.

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