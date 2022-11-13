2022/11/13 | 01:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفت وزارة التربية، اليوم السبت، أنباء تعطيل الدوام ليوم غد الأحد.وذكر المكتب الإعلامي في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “ينفي تعطيل الدوام ليوم غد الاحد كما يتم نشره عبر المواقع الوهمية”.

ظهرت المقالة ما حقيقة تعطيل دوام المدارس ليوم غدٍ الأحد؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة تعطيل دوام المدارس ليوم غدٍ الأحد؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة تعطيل دوام المدارس ليوم غدٍ الأحد؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).