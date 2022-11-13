تصادم في الجو بين طائرتين في معرض دالاس الجوي بالولايات المتحدة

2022/11/13 | 01:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جيسون إيفانز من هيئة الإطفاء في دالاس (DFR)، لشبكة CNN، السبت، إن السلطات تستجيب لتقارير عن وقوع تصادم في الجو بين طائرتين في معرض "وينغز أوفر دالاس" الجوي في مطار دالاس.

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