تعادل العراق والإكوادور سلبا في مدريد

2022/11/13 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم مع نظيره الإكوادوري صفر-صفر السبت في مباراة دولية ودية في العاصمة الإسبانية مدريد ضمن استعدادات المنتخب الأميركي الجنوبي لنهائيات كأس العالم في قطر.

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