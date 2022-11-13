2022/11/13 | 01:44 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالًا هاتفيًا السبت بنظيره الايراني ابراهيم...

ظهرت المقالة بوتين يهاتف رئيسي..



والتحالف الاستراتيجي بين بلديهما يرسي قواعده..



والعراق في القلب أولاً على المسلة.

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