2022/11/13 | 02:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن المركز الوطني الإيطالي لزراعة الأعضاء إجراء أطباء إيطاليين لأول مرة في العالم عملية زرع كبد من متبرع توفي عن عمر يتجاوز مائة عام.بحسب المركز، تم استخدام كبد امرأة كانت تبلغ من العمر مائة عام وعشرة أشهر ويوم واحد وقت وفاتها الطبيعية، وكانت قد سمحت منذ فترة طويلة باستخدام أعضائها لصالح […]

ظهرت المقالة الأولى من نوعها..



عملية زرع كبد من متبرع توفي عن عمر يناهز 100 عام أولاً على ايرث نيوز.

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