لقاء بايدن مع شي.. فرصة لانعطافة في العلاقات بين واشنطن وبكين

2022/11/13 | 03:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن بنظيره الصيني، شي جين بينغ، يوم الاثنين في بالي على هامش قمة مجموعة العشرين، والذي يعد أول لقاء مباشر بين الرئيسان منذ تسلم بايدن منصبه.

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