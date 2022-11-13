دراسة: جسيمات دقيقة في الهواء تسبب نوبات قلبية مفاجئة

2022/11/13 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة نشرت في مجلة "لانسيت" العلمية إلى أن جسيمات تنتشر في الهواء بسبب الثلوت يمكن أن تؤدي إلى حدوث سكتات قلبية مفاجئة.

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