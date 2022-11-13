بعد الحادث المروع.. قرار من النيابة العامة المصرية بشأن سائق

2022/11/13 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت النيابة العامة المصرية، مساء السبت، حبس سائق حافلة تسبب في وفاة عشرين راكبا غرقا بترعة في المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد ثبوت تعاطيه مخدرا.

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