ماكرون يتصل بولي عهد السعودية.. ماذا بحثا؟

2022/11/13 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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