صحيفة: تقرير استخباراتي أميركي يقول إن

2022/11/13 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مسؤولو المخابرات الأميركية بـ"تجميع تقرير سري" يشرح بالتفصيل الجهود المكثفة للتلاعب بالنظام السياسي الأمريكي من قبل دولة الإمارات التي تعتبر منذ فترة طويلة شريكا وثيقا وموثوقا به لدى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير لصحيفة "واشنطن بوست".

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