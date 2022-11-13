بالسيوف.. توضيح أمني بشأن

2022/11/13 | 08:45 - المصدر: السومرية نيوز

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تنفي قيادة شرطة محافظة البصرة والمنشآت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن نزاع عشائري في قضاء ابي الخصيب بالسيوف ادى الى بتر احدى يدي شيخ عشيرة ،،،،ونود ان ننوه الى إن هذا الخبر عاري عن الصحة ولا اساس له .لذا تدعو قيادة شرطة محافظة البصرة المواطنين الكرام الى توخي الدقة في تناقل المعلومات واستسقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة الآمنة بجهود إخوتكم من القوات الأمنية وتعاون المواطنين .

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