العراق بلد العمائم السوداء

2022/11/13 | 08:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف سألت ذات مرة صديقي الآثاري الدكتور فوزي رشيد عن معنى عبارة “أرض السواد” التي هي واحدة من أسماء العراق القديم فقال “إن السومريين يوم سقطت دولة أور...أكمل القراءة ←

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