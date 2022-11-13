عمر الخيّام إلى الفضاء وأبو نوّاس تُقَطّع أوصاله

2022/11/13 | 08:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زكي رضا مرّت على البشريّة منذ القدم ولليوم حضارات وإمبراطوريات ودول وأقوام انتهت وتلاشت لتحل غيرها محلّها لأسباب عديدة، منها هزيمتها عسكريا أو نتيجة عوامل طبيعية كالجفاف والأوبئة وغيرها....أكمل القراءة ←

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