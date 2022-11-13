الديمقراطي الكردستاني.. توسعت العائلة وضاق الأفق

2022/11/13 | 08:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الصراف الحزب الديمقراطي الكردستاني، كأي حزب إقطاعي آخر، تابع لعائلة واحدة، لا يستطيع أن يكون استثناء عن تلك القاعدة.والانقسام الذي انتهى بغلبة مسعود على أخيه إدريس منذ العام...أكمل القراءة ←

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