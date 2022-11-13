ما هو اللباس المناسب خلال فترة تقلّب الطقس؟

2022/11/13 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، عن الملابس المناسبة لارتدائها خلال فترة تقلّب الطقس.

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