2022/11/13 | 09:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

نفت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الأحد، صحة الانباء المتداولة بشأن حصول نزاع عشائري بـ"السيوف" في قضاء أبي الخصيب.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "تنفي قيادة شرطة محافظة البصرة والمنشآت ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن نزاع عشائري في قضاء ابي الخصيب بالسيوف أدى إلى بتر يد شيخ عشيرة".

واضافت، "نود أن ننوه إلى أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له".

ودعت القيادة في بيانها "المواطنين الكرام إلى توخي الدقة في تناقل المعلومات واستقائها من المصادر الموثوقة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة الآمنة بجهود إخوتكم من القوات الأمنية وتعاون المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة تنفي حدوث نزاع عشائري بـ’السيوف’ في أبي الخصيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة تنفي حدوث نزاع عشائري بـ’السيوف’ في أبي الخصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).