2022/11/13 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، عن ارتفاع كبير في صادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى أكثر من 500 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5.503 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 38 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.465 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 503 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغت فيه الصادرات النفطية لأمريكا معدل 134 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.235 ملايين برميل يومياً، تلتها السعودية بمعدل 519 الف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من المكسيك بمعدل 503 آلاف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 341 الف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فأن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت بمعدل 140 الف برميل يومياً، ومن نيجيريا بمعدل 119 ألف برميل يوميا ومن الاكوادور بمعدل 102 الف برميل يوميا، و من ليبيا بمعدل 41 الف برميل يوميا، فيما لم تستورد أي كمية من و روسيا".

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