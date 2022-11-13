2022/11/13 | 09:41 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسؤولين أمريكيين، وهيئات رقابة مستقلة، حذروا من أن التهريب وغسيل الأموال في الإمارات سمح للمجرمين والمتشددين بإخفاء ثرواتهم هناك.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن بوست: هكذا تلاعبت الامارات بالسياسة الامريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن بوست: هكذا تلاعبت الامارات بالسياسة الامريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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