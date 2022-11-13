واشنطن بوست: هكذا تلاعبت الامارات بالسياسة الامريكية

2022/11/13 | 09:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤولين أمريكيين، وهيئات رقابة مستقلة، حذروا من أن التهريب وغسيل الأموال في الإمارات سمح للمجرمين والمتشددين بإخفاء ثرواتهم هناك.

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