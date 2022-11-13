2022/11/13 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني مسؤول، اليوم الأحد، بأن عددا من السجناء هربوا من مركز للتوقيف في مديرية للشرطة بمحافظة بابل.وقال المصدر: إن “ثلاثة سجناء تمكنوا من الهروب من مديرية بلدة الشرطة الصوب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هروب 3 سجناء من مديرية للشرطة في بابل المركز الخبري الوطني.

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