2022/11/13 | 10:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الاحد، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ محافـظ صلاح الديـن السابق، مُبيِّنةً أنَّه جاء جرَّاء تسلُّمـه قرابة (7) مليارات دينار؛ لقاء إحالة مشاريع على شركاتٍ مُعيَّنةٍ.وذكرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النـزاهـة توضح تفاصيـل الحكم على محافـظ صلاح الدين السـابق المركز الخبري الوطني.

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