2022/11/13 | 10:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت غرفة التجارة الإيرانية العراقية، الاحد، 13 تشرين الثاني، 2022، أن...

ظهرت المقالة صادرات إيران للعراق بلغت 4 مليارات دولار في أول 7 أشهر من العام الجاري أولاً على المسلة.

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