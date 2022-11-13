2022/11/13 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل اعتنق دروغبا الإسلام؟ وهل زادت "منحة البطالة" في الجزائر؟ وهل جمد مفصول من تويتر حساب إيلون ماسك؟

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