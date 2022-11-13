أربع دول شرق أوسطية الأكبر إستيراداً للرز في المنطقة بينها العراق

2022/11/13 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وكالة S&P Global Commodity الامريكية ان اربع دول شرق اوسطية بينها العراق هي أكبر مستوردين رئيسين للرز بالمنطقة، فيما اشارت الى ان الهند أكبر مصدر لهذه المادة الغذائية.

وقالت الوكالة في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنتاج العالم من الرز يبلغ 500 مليون طن سنويا كونه الغذاء الأساسي الرئيسي في العالم" ، مبينة أنه "يتم تداول 10٪ فقط من هذا الأرز خارج الأسواق المحلية حيث يبقى معظم الأرز في البلد الذي يُزرع فيه".

وأضافت أن "أكبر مصدر للأرز في العالم هو الهند، بأكثر من 11 مليون طن سنويا، في حين تصدر كل من تايلاند وفيتنام حوالي 7-8 مليون طن سنويًا، وتعد الولايات المتحدة واحدة من أكبر عشر دول مصدرة في العالم بحوالي 3 ملايين طن سنويًا".

كما اشارت الوكالة الى ان "الصين بشكل عام كانت أكبر مستورد للأرز في العالم، بحوالي 3 ملايين طن سنويًا، ومع ذلك، حلت الفلبين مؤخرًا محل الصين كأكبر مستورد في العالم"، مبينة ان "المستوردين الرئيسيين الآخرين في دول الشرق الأوسط المختلفة يشمل المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والأردن بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي".

ولفتت إلى انه من المتوقع أن "يزداد استهلاك الأرز بحوالي 25٪ في الـ 25 السنة القادمة، حيث يختلف معدل التغيير حسب الذوق والقوة الاقتصادية، مع زيادة دخول المستهلكين، تتنوع أذواقهم، مما يعني أن حصة الأرز في النظام الغذائي للفرد تتغير أيضًا".

وكانت منظمة الفاو قد أشارت في تقرير لها صدر في شهر حزيران 2022 انه من المتوقع ان يستورد العراق 1.8 مليون طن من الرز لتغطية حاجته المحلية خلال العام الحالي مرتفعا من 900 الف طن خلال العام الماضي 2021، فيما استورد 1.1 مليون طن من الرز خلال العام 2020.

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