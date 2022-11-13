2022/11/13 | 10:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة إقليم كردستان تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة الاتحادية لمباشرة الوفد بإجراء الزيارة والحوارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها النفط والرواتب.. هذا ما سبحثه الوفد الكردي مع السوداني) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها النفط والرواتب.. هذا ما سبحثه الوفد الكردي مع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).