هروب 3 سجناء من مركز للتوقيف في مديرية للشرطة بمحافظة بابل

2022/11/13 | 10:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بهروب 3 سجناء من مديرية بلدة الشرطة الصوب الكبير في بابل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "3 سجناء تمكنوا من الهروب من مديرية بلدة الشرطة الصوب الكبير في بابل ليلة أمس، ولم تعرف لغاية الآن تفاصيل الهروب".

واضاف أنه "تم إيداع ضابط الموقف وحرس التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بالحادث لكشف الحقائق".

واشار المصدر الى ان "دوريات الشرطة تجري عملية بحث وتحرٍ لإلقاء القبض على السجناء الفارين".

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