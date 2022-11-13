2022/11/13 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز
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السومرية نيوز – امنكشف مصدر أمني، اليوم الاحد، عن هروب ثلاثة سجناء من مديرية شرطة بلدة الصوب الكبير في محافظة بابل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. هروب ثلاثة سجناء من مديرية للشرطة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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