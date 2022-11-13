الديمقراطيون يحتفظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ بفضل نيفادا

2022/11/13 | 10:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حافظ الديمقراطيون بزعامة الرئيس الأمريكي جو بايدن على سيطرتهم على مجلس الشيوخ، بعد إعادة انتخاب المرشحة كاثرين كورتيز ماستو، في ولاية نيفادا وفق تقديرات نشرتها مساء السبت شبكات أمريكية.

وبعد احتساب الفوز الحاسم لكاثرين كورتيز ماستو في انتخابات التجديد النصفي في البلاد، يرتفع عدد مقاعد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى 50 مقعدا، ممقابل 49 للجمهوريين.

وحتى إذا فاز الجمهوريون في ولاية جورجيا، في جولة إعادة الشهر المقبل، فإن الديمقراطيين سيحتفظون بالسيطرة على الغرفة العليا من الكونغرس، وذلك في ظل قدرة نائب الرئيس كامالا هاريس على حسم أي تعادل لصالح الديمقراطيين.

وتأخر فرز الأصوات في ولاية نيفادا بعد انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء الماضي، بسبب السباق المتقارب، والقوانين الانتخابية في الولاية.

وستحدد الانتخابات من سيتخذ القرارات في الكونغرس وما يمكن للرئيس الأمريكي بايدن فعله سياسياً في العامين المقبلين قبل الانتخابات الرئاسية في 2024، التي من المتوقع أن يخوضها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ويبدو أن الجمهوريين في طريقهم لاستعادة السيطرة على مجلس النواب، لكن بأعداد أقل من تلك التي توقعها الخبراء.

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