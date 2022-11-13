كاميرا مراقبة تكشف ما حدث لطفل مصاب بالتوحد أمام منزل

2022/11/13 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة وثقتها كاميرا مراقبة أمام أحد المنازل في مدينة إنديبندنس بولاية ميسوري الأمريكية، تعرض طفل مصاب بالتوحد للضرب والتعذيب بشكل عنيف، وأثار مقطع الفيديو الكثير من ردود الفعل، كما سلطت الحادثة الضوء على قضايا سوء معاملة الأطفال.ووفقًا لسجلات المحكمة، تم التعرف إلى المرأة على أنها تيفاني هوكاداي والرجل يدعى تيري واتسون.

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