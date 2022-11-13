السوداني مؤكداً: المشاكل بين بغداد وأربيل لها حل لو اتفقنا على أن الدستور هو الغطاء دائماً

2022/11/13 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تأسيس صندوق ممول من استقطاع ايرادات النفط لتنمية قطاعات خدمية، مؤكداً أن المشاكل بين بغداد وأربيل لها حل “لو اتفقنا على أن الدستور هو الغطاء دائماً”.جاء ذلك خلال لقاء السوداني مع عدد … Readmore

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