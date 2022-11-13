الحكيم: إعلان قيادة شرطة بغداد فقدان 450 طفلاً خلال الأشهر العشرة الماضية يمثل ناقوس خطر

2022/11/13 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس ائتلاف قوى الدولة عمار الحكيم، اليوم الأحد، موقفا من الإحصائية الأمنية التي تضمنت فقدان 450 طفلاً عراقيا خلال الأشهر العشرة الماضية.وقال الحكيم: إن “إعلان قيادة شرطة بغداد فقدان 450 طفلا خلال الأشهر العشرة الماضية يمثل ناقوس خطر … Readmore

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