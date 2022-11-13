بينها احالة نحو 700 متهم الى المحاكم.. حصيلة أمنية في بغداد والمحافظات

2022/11/13 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية في بغداد والمحافظات لغاية أسبوع.

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