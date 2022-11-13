انتشار امني واسع في ناحية حدودية مع إيران لإحتواء توتر احداث كورسنك

2022/11/13 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

كشف مدير ناحية قزانية، مازن الخزاعي، اليوم الاحد، عن وجود انتشار أمني واسع في ناحية قزانية قرب الحدود مع إيران لاحتواء توتر "احداث كورسنك".

وقال الخزاعي لـ(بغداد اليوم)، إن" قوة امنية قادمة من بعقوبة انتشرت منذ ساعات الصباح الاولى في ناحية قزانية (94كم شرق بعقوبة) ومحيطها لاحتواء اي توتر مع بدء تشييع جثامين 3 قتلى سقطوا في نزاع مسلح في منطقة كورسنك جنوب قرية المعلى في أطراف قزانية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس".

واضاف، أن" الانتشار الامني ياتي لمنع انفجار الاوضاع الداخلية في قزانية تحسبا لأي ردة فعل من قبل ذوي القتلى"، لافتاً الى أن "لجنة تحقيق عاجلة بدأت بجمع المعلومات للوقوف على حيثيات ما حصل في ظل انباء اولية بان النزاع كان بين أطراف متنفذة اختلفت فيما بينها حول ملفات متعددة".

وكان الشريط الحدودي مع إيران من جهة قزانية شهد نزاعا مسلحا داميا ادى الى مقتل 3 واصابة 2 وسط تأكيدات بان ما حصل سبب خلافات بين قوى متنفذة.

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