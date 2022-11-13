احتجاجات لطلبة الكلية التقنية بقضاء كلار جنوبي السليمانية

2022/11/13 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ سليمانية

أفاد مراسلنا، اليوم الاحد، بخروج طلبة الكلية التقنية بتظاهرة احتجاجية بقضاء كلار في محافظة السليمانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "طلبة الكلية التقنية بقضاء كلار جنوبي السليمانية خرجوا بتظاهرة احتجاجية بسبب عدم صرف منحة الطلبة".

واضاف ان "الطلبة هددوا بالتصعيد في حال لم تسمع لهم الجهات المعنية في الوزارة".

هذا وقد تظاهر العديد من طلبة جامعات السليمانية منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي للمطالبة بصرف المنح المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد وقد تعهدت حكومة اقليم كوردستان بصرفها والتي تبلغ 60 الف دينار لطلبة الاقضية والنواحي و40 الف دينار لطلبة مراكز المحافظات.

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