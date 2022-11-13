بغداد تسجل ارتفاعاً طفيفاً بسعر الدولار

2022/11/13 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادسجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الاحد، ارتفاعًا طفيفًا بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.ووصل سعر الصرف في بورصة الكفاح والحارثية ببغداد، 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي،فيما كانت الأسعار ليوم امس السبت 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار.حيث ان اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، وبلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي

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