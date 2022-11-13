2022/11/13 | 11:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن التطور الذي...

ظهرت المقالة ميسي: جوارديولا تسبب بضرر كبير لكرة القدم أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي: جوارديولا تسبب بضرر كبير لكرة القدم) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي: جوارديولا تسبب بضرر كبير لكرة القدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).