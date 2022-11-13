ميسي: جوارديولا أضر بكرة القدم

2022/11/13 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، عن التطور الذي أضافه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، إلى كرة القدم.

وقال ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “جوارديولا تسبب في ضرر كبير لكرة القدم لأن ما فعلناه بدا بسيطا جدا لدرجة أن الجميع أراد أن يقلده”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “بعد تلك المرحلة (من 2008 إلى 2012) وجدت الكثير من جوارديولا يظهرون، ثم أدركت ما حققناه بالفعل”.

واختتم ميسي: “دون شك، لدى جوارديولا شيء مميز عند مشاهدة المباريات وإعدادها وإيصال ما يريده إلى اللاعبين”.

يذكر أن ميسي عمل مع جوارديولا في برشلونة من 2008 وحتى 2012، محققا لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، في عامي 2009 و2011.

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