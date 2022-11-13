2022/11/13 | 11:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة : تصويت برلمان لوكسمبورغ على الاعتراف بالإبادة الجماعية التي قام بها داعش ضد الشعب الإيزيدي .. هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايزيدي 24 الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/13 | 11:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايزيدي 24.

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