ستة محافظين على المحك.. هل باستطاعة السوداني تغييرهم؟

2022/11/13 | 11:53 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اثارت التغييرات الادارية الاخيرة في مؤسسات الدولة، ردود افعال متضاربة من الكيانات السياسية، والتي شملت عدة مناصب، ويجري الحديث حول عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تغيير عدد من المحافظين.ودأب العرف السياسي على تعيين المحافظين عبر المحاصصة، من دون تطبيق ستراتيجية الحكومة، لأسباب عديدة يتقدمها عدم التزام بعض المحافظين بالاوامر …

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