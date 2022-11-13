2022/11/13 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت مأساة وفاة مراهقة بسبب عملية إجهاض سرية في المغرب مطلب ضمان حق النساء في الإيقاف الإرادي للحمل، لكنه ما زال بعيد المنال بسبب البيئة الاجتماعية المحافظة وغياب الإرادة السياسية، وفق نشطاء حقوقيين.

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