2022/11/13 | 12:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات الرصافة تقضي بإعدام داعشي يحمل الجنسية ‘الافغانية’ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الرصافة تقضي بإعدام داعشي يحمل الجنسية ‘الافغانية’) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات الرصافة تقضي بإعدام داعشي يحمل الجنسية ‘الافغانية’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).